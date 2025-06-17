На автодороге республиканского значения "Астана – Темиртау" фиксируется тревожный рост числа нарушений весовых норм, передаёт BAQ.KZ.

С начала 2025 года автоматизированные станции измерения (АСИ), установленные на 1305 км трассы, зафиксировали проезд 131 454 грузовых транспортных средств. Из них 43 445 (около 33%) двигались с превышением допустимых параметров массы более чем на 5 тонн.

АСИ работают в автоматическом режиме и фиксируют вес, габариты, номер, марку и расстояние между осями каждого транспортного средства. Эти данные позволяют оперативно выявлять нарушителей, перегружающих машины сверх допустимых норм.

Согласно нормативам, установленным приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года №342, допустимая осевая нагрузка составляет 10 тонн. Соответственно, трёхосный грузовик не должен превышать 30 тонн, четырёхосный — 40 тонн.

Нарушители несут административную ответственность: по статье 571 КоАП РК за перегруз предусмотрены штрафы от 40 до 1000 МРП в зависимости от степени превышения и типа транспортного средства.

Массовое нарушение весовых параметров может привести к ускоренному разрушению дорожного полотна, что увеличивает затраты на ремонт и снижает безопасность на трассе. Уполномоченные органы намерены ужесточить контроль и усиливают меры по недопущению перегруза в транспортной отрасли.