Грузовики по фальшивым документам: в Алматы осудили сотрудников СпецЦОНов
Пять сотрудников СпецЦОНов незаконно зарегистрировали 18 грузовых автомобилей по поддельным документам.
В Алматы завершилось громкое дело о незаконной регистрации автомобилей - суд признал виновными сотрудников СпецЦОНов и назначил им реальные сроки, передает BAQ.kz.
Расследование проводили специальные прокуроры. По их данным, противоправная схема действовала в 2023 году.
"Следствием установлено, что в 2023 году 5 сотрудников СпецЦОНов незаконно зарегистрировали 18 грузовых транспортных средств по поддельным документам, исказив их фактический год выпуска", - сообщили в надзорном органе.
Из-за этих действий государственный бюджет недополучил значительную сумму.
"В результате противоправных действий государственный бюджет недополучил 164 млн тенге, предусмотренных в качестве сбора за первичную регистрацию транспортных средств", - уточняется в сообщении.
В ходе расследования были проведены следственные действия и судебные экспертизы, которые подтвердили незаконную деятельность.
"Комплекс проведённых следственных действий и судебных экспертиз полностью подтвердил противоправную деятельность фигурантов", - отметили прокуроры.
Также сообщается, что причинённый ущерб был возмещён.
"В ходе досудебного расследования причинённый государству ущерб возмещен в полном объеме", - говорится в информации.
Суд признал подсудимых виновными.
"Приговором суда подсудимые признаны виновными и осуждены к различным срокам лишения свободы", - заключили в ведомстве.
