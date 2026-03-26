В Алматы завершилось громкое дело о незаконной регистрации автомобилей - суд признал виновными сотрудников СпецЦОНов и назначил им реальные сроки, передает BAQ.kz.

Расследование проводили специальные прокуроры. По их данным, противоправная схема действовала в 2023 году.

"Следствием установлено, что в 2023 году 5 сотрудников СпецЦОНов незаконно зарегистрировали 18 грузовых транспортных средств по поддельным документам, исказив их фактический год выпуска", - сообщили в надзорном органе.

Из-за этих действий государственный бюджет недополучил значительную сумму.

"В результате противоправных действий государственный бюджет недополучил 164 млн тенге, предусмотренных в качестве сбора за первичную регистрацию транспортных средств", - уточняется в сообщении.

В ходе расследования были проведены следственные действия и судебные экспертизы, которые подтвердили незаконную деятельность.

"Комплекс проведённых следственных действий и судебных экспертиз полностью подтвердил противоправную деятельность фигурантов", - отметили прокуроры.

Также сообщается, что причинённый ущерб был возмещён.

"В ходе досудебного расследования причинённый государству ущерб возмещен в полном объеме", - говорится в информации.

Суд признал подсудимых виновными.