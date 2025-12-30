В Айтекебийском районе Актюбинской области, в 15 км от села Карабутак, произошло столкновение грузового автомобиля с рейсовым автобусом сообщением "Москва — Шымкент". Возгорания не произошло, передаёт BAQ.KZ.

Спасатели МЧС с помощью вахтового автомобиля эвакуировали 59 пассажиров в ближайший кемпинг "Маяк", где им была оказана необходимая помощь. Среди них — граждане Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Пострадавших нет.