Грузовой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом: эвакуированы 59 человек
Сотрудники МЧС эвакуировали около 59 пассажиров.
Сегодня, 05:19
46Фото: МЧС РК
В Айтекебийском районе Актюбинской области, в 15 км от села Карабутак, произошло столкновение грузового автомобиля с рейсовым автобусом сообщением "Москва — Шымкент". Возгорания не произошло, передаёт BAQ.KZ.
Спасатели МЧС с помощью вахтового автомобиля эвакуировали 59 пассажиров в ближайший кемпинг "Маяк", где им была оказана необходимая помощь. Среди них — граждане Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Пострадавших нет.
