Грузовой поезд сбил 70 овец в Жамбылской области
Животные вышли на железнодорожные пути, из-за чего машинисту пришлось применить экстренное торможение.
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В Жамбылской области грузовой поезд сбил 70 овец, вышедших на железнодорожные пути. Инцидент произошел утром 2 октября на перегоне Жума–Тамды.
По данным АО НК «ҚТЖ», в 07:20 машинист грузового состава применил экстренное торможение после того, как заметил на путях пасущихся животных. В результате поезд задержался на 48 минут.
О происшествии сообщили в отдел полиции на станции Тараз. Транспортная полиция установила владельца скота — 66-летнего жителя Тараза. В отношении мужчины приняты меры за нарушение правил выпаса животных в полосе отвода железных дорог.
По данным Департамента полиции на транспорте, с начала года зарегистрировано 1 166 случаев выхода животных на железнодорожные пути. Из них 881 случай связан с нахождением на путях домашних животных.
В транспортной полиции напомнили владельцам скота о необходимости соблюдать правила выпаса и не оставлять животных без присмотра вблизи железной дороги. Выход животных на пути создает угрозу безопасности движения поездов и может привести к материальному ущербу и угрозе жизни и здоровью людей.
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