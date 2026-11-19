Грузы всё чаще идут через Казахстан: один из маршрутов показал рост на 64%
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Казахстан укрепляет позиции на международных грузовых маршрутах. За десять месяцев 2026 года объём контейнерных перевозок вырос на 8%, а по Транскаспийскому маршруту – сразу на 64%. При этом транспортникам предстоит решить ещё одну задачу: ускорить движение поездов и сократить время простоя вагонов, передаёт BAQ.KZ.
По данным Министерства транспорта, с января по октябрь через железнодорожную сеть Казахстана перевезли 1,234 млн ДФЭ – условных двадцатифутовых контейнеров. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Особенно заметно выросли перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, который также называют Средним коридором. Он связывает Китай с европейскими рынками через Казахстан, Каспийское море и другие страны.
За десять месяцев по этому направлению перевезли 57,3 тысячи ДФЭ. Рост составил 64% – самый высокий показатель среди приведённых министерством маршрутов.
Другие направления тоже показали положительную динамику:
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Китай – Россия – Китай: 454 тысячи ДФЭ, рост на 0,7%;
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Китай – Европа – Китай: 404 тысячи ДФЭ, рост на 4,8%;
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Китай – Центральная Азия – Китай: 213,4 тысячи ДФЭ, рост на 3,5%.
Грузов больше, но поезда нужно ускорять
Рост перевозок ставит перед железнодорожной отраслью новые задачи. Чем больше контейнеров проходит через Казахстан, тем важнее, чтобы составы не задерживались в пути, а вагоны быстрее возвращались под следующую загрузку.
Именно эти вопросы обсудили в Алматы на выездном совещании под руководством председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Нуржана Кельбуганова.
Во встрече участвовали представители КТЖ, KTZ Express, «Кедентранссервиса», железнодорожных подразделений и компаний – владельцев вагонов.
Участники обсудили, как эффективнее использовать железнодорожные пути и подвижной состав, увеличить скорость контейнерных поездов и сократить время оборота вагонов, в том числе при перевозках через соседние страны.
По итогам встречи определили дальнейшие меры по улучшению организации перевозок и взаимодействия между участниками рынка.
Для Казахстана развитие транзита означает возможность перевозить больше международных грузов и расширять роль страны как транспортного звена между Азией и Европой.
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