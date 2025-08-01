В южной столице Казахстана активно идёт республиканская акция "Таза Қазақстан", направленная на формирование культуры ответственности и уважительного отношения к окружающей среде, передает BAQ.KZ.

На сайте Polisia.kz опубликовали серию видео, на которых запечатлены люди, засоряющие город.

Начальник управления местной полицейской службы города Алматы Серик Шумаев рассказал, что камеры видеонаблюдения ежедневно фиксируют случаи загрязнения территории и нарушения общественного порядка:

"К сожалению, регулярно замечаем, как люди выбрасывают мусор мимо урн, мусорят из автомобилей, плюют и харкают на улицах, портят фасады зданий и детские площадки. Это не просто безответственное поведение — это нарушение закона и проявление неуважения к окружающим" — подчеркнул он.

Особое внимание в этом году уделяется теме профилактики — 2025 год в Казахстане объявлен Годом профилактики, когда внимание уделяется порядку не только в правоохранительной сфере, но и в повседневной жизни каждого жителя.

"Мы хотим жить в чистой и безопасной стране, но без личной ответственности каждого это невозможно. Каждый факт загрязнения — это не только правонарушение, но и удар по облику города Алматы. Уважайте себя — уважайте город. Не мусорьте. Не плюйте" — подчеркнул Серик Шумаев.

Полицейские призывают горожан проявлять бдительность и гражданскую активность:

"Если видите, как кто-то нарушает порядок, не проходите мимо — сделайте замечание или сообщите в соответствующие службы" — сказал он.

Эта акция — часть усилий по благоустройству города и воспитанию ответственности у каждого жителя.