"Грязные деньги" под прицелом: Токаев подписал закон о создании международного центра
Сегодня, 18:02
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения об учреждении Международного центра оценки рисков легализации доходов и финансирования терроризма, передает BAQ.KZ.
Согласно документу, Центр станет международной информационной платформой для обмена данными между подразделениями финансовой разведки стран СНГ. Его деятельность направлена на анализ, мониторинг и предупреждение операций, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Кроме того, соглашением определены функции совета руководителей подразделений финансовой разведки стран Содружества, который будет координировать совместную работу и вырабатывать единые подходы к оценке рисков.
