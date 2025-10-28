  • 28 Октября, 18:54

"Грязные деньги" под прицелом: Токаев подписал закон о создании международного центра

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения об учреждении Международного центра оценки рисков легализации доходов и финансирования терроризма, передает BAQ.KZ.

Согласно документу, Центр станет международной информационной платформой для обмена данными между подразделениями финансовой разведки стран СНГ. Его деятельность направлена на анализ, мониторинг и предупреждение операций, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Кроме того, соглашением определены функции совета руководителей подразделений финансовой разведки стран Содружества, который будет координировать совместную работу и вырабатывать единые подходы к оценке рисков.

