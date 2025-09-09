В Шымкенте на Темирланском шоссе прошёл экологический рейд с использованием газоанализаторов. Специалисты проверяли уровень оксида углерода, углеводородов и дымности в выбросах автомобилей с бензиновыми, газовыми и дизельными двигателями, передает BAQ.KZ.

Всего было обследовано 22 автомобиля. У восьми из них — четырёх дизельных и четырёх газ-бензиновых — выявлено превышение допустимых норм выбросов.

Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 334 Кодекса об административных правонарушениях РК.

В департаменте экологии отметили, что подобные рейды будут проводиться и в других регионах страны в период с сентября по октябрь. Водителям напомнили о важности регулярного технического обслуживания транспорта, которое напрямую влияет на уровень загрязнения воздуха.