Грязный выхлоп: в Шымкенте наказали владельцев авто с превышением выбросов
В рамках инициативы "Таза Қазақстан" по республике стартовали рейды "Чистый воздух".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Шымкенте на Темирланском шоссе прошёл экологический рейд с использованием газоанализаторов. Специалисты проверяли уровень оксида углерода, углеводородов и дымности в выбросах автомобилей с бензиновыми, газовыми и дизельными двигателями, передает BAQ.KZ.
Всего было обследовано 22 автомобиля. У восьми из них — четырёх дизельных и четырёх газ-бензиновых — выявлено превышение допустимых норм выбросов.
Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 334 Кодекса об административных правонарушениях РК.
В департаменте экологии отметили, что подобные рейды будут проводиться и в других регионах страны в период с сентября по октябрь. Водителям напомнили о важности регулярного технического обслуживания транспорта, которое напрямую влияет на уровень загрязнения воздуха.
Самое читаемое
- Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева
- На турнире по казакша курес в Ерейментау юноша впал в клиническую смерть
- Сегодня Президент выступит с Посланием народу Казахстана
- Что даст Казахстану переход к однопалатному Парламенту? Мнение политолога
- "Барыс" вырвал победу у "Трактора" в стартовом матче сезона КХЛ