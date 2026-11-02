Гулисхан Нахбаева: Инвестиции в человеческий капитал - инвестиции в будущее Казахстана

В центре задач, обозначенных в Послании Президента, — человек, его знания, способности и возможности для развития. Такое мнение в беседе с корреспондентом BAQ.KZ высказала депутат Курултая, доктор PhD в области политологии Гулисхан Нахбаева, комментируя Послание Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе» от 28 октября.

По ее словам, именно люди развивают экономику, совершают научные открытия, осваивают технологии и знакомят мир с национальной культурой. Поэтому доступ к образованию, профессиональному росту и реализации своих способностей имеет особое значение для будущего страны.

Образование и наука — основа развития

Гулисхан Нахбаева считает качественное образование и поддержку науки основными условиями развития человеческого капитала. Современная школа должна давать не только теоретические знания, но и развивать критическое мышление, умение решать задачи и осваивать технологии.

«При этом важно обеспечить равные возможности для городских и сельских детей. Каждый ребенок независимо от места рождения должен иметь доступ к качественному образованию и возможность развивать свои способности. Будущее ребёнка не должно зависеть от того, где он родился или в какой школе учится», - говорит депутат.

В науке, по ее мнению, важно ориентироваться на практические результаты. Исследования должны помогать создавать технологии, развивать отечественное производство и повышать эффективность экономики.

«Например, большое практическое значение имеют научные разработки в области водосбережения, повышения урожайности и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Поэтому необходимо укреплять связи между университетами, научно-исследовательскими институтами и предприятиями. Особенно важно создавать условия для внедрения проектов молодых учёных в производство. Инвестиции в науку должны приносить конкретные экономические и социальные результаты», — отметила Гулисхан Нахбаева.

Искусственный интеллект - новые возможности

Депутат напомнила, что широкое внедрение искусственного интеллекта и развитие цифровой экономики обозначены в Послании среди стратегических задач. Важным шагом станет разработка единого концептуального документа «Digital Qazaqstan».

Цифровые технологии помогают повышать эффективность производства, улучшать государственные услуги и открывать новые направления бизнеса. Но для их внедрения нужны подготовленные специалисты.

«Например, в сельском хозяйстве искусственный интеллект можно использовать для мониторинга посевов, эффективного использования водных ресурсов, прогнозирования урожайности и сокращения затрат. А в сфере образования цифровые решения помогают школьникам из отдаленных сел получать доступ к качественному образованию», - говорит она.

По мнению Нахбаевой, одновременно необходимо повышать цифровую грамотность населения, готовить молодёжь к новым профессиям и помогать людям использовать технологии в повседневной жизни.

«Главным результатом цифрового развития должно стать не количество технологий, а их вклад в улучшение жизни человека», - считает депутат.

Креативная индустрия: культура и предпринимательство

Еще одним перспективным направлением депутат назвала креативную индустрию. Она объединяет культуру, творчество и предпринимательство, создаёт рабочие места и помогает развивать новые отрасли экономики.

К этой сфере относятся кино, анимация, музыка, дизайн, архитектура, мода, ремесла, издательское дело, реклама, цифровой контент и видеоигры. В их основе - знания, талант и творческие идеи человека.

«У Казахстана большой потенциал в креативной индустрии. Сочетая национальные орнаменты и традиционные ремёсла с современным дизайном, можно создавать конкурентоспособную отечественную продукцию. Фильмы, анимационные произведения, музыкальные проекты и цифровые продукты, знакомящие с казахской историей и культурой, могут выйти на международную аудиторию», - говорит она.

Так, одежда и украшения с национальными мотивами могут найти покупателей за рубежом. Анимация и видеоигры на казахском языке расширяют выбор качественного детского контента, а проекты на основе исторического и культурного наследия повышают туристическую привлекательность страны.

Чтобы талантливые люди могли превращать идеи в готовый продукт, необходимы финансирование, поддержка малого бизнеса, современные студии и производственные пространства. Не менее важны защита авторских прав и помощь в выходе на зарубежные рынки.

«Нам также необходимо эффективно использовать творческий потенциал регионов. Историческое наследие, ремесленные традиции и культурные особенности каждой области могут стать основой для появления новых видов бизнеса. Это позволит молодежи работать в своем регионе, получать стабильный доход и вносить вклад в развитие местной экономики», - отметила Гулисхан Нахбаева.

Депутат подчеркнула, что креативная индустрия выходит за рамки культуры: она создаёт новые виды бизнеса, интеллектуальную собственность и экспортные возможности.

«Если мы сможем сочетать национальные ценности с современными технологиями, то не только сохраним культурное наследие, но и превратим его в экономический ресурс», - говорит депутат.

Социальная инфраструктура - равные возможности

Говоря о социальной инфраструктуре, Нахбаева отметила: при строительстве школ, больниц, библиотек, домов культуры и спортивных комплексов необходимо учитывать реальные потребности жителей. Особенно важна доступность таких объектов в селах.

«Развитие социальной инфраструктуры не должно ограничиваться строительством зданий. Необходимо обеспечивать их квалифицированными специалистами, нужным оборудованием и создавать условия для стабильной работы. Возможность каждого ребенка получать качественное образование, заниматься спортом и развивать творческие способности расширяет его перспективы в будущем», - говорит она.

По словам депутата, вложения в социальную инфраструктуру напрямую способствуют укреплению человеческого капитала.

Главный критерий - результат

Реализация задач Послания требует совместной работы государственных органов, представителей науки и образования, бизнеса и общества, подчеркнула Гулисхан Нахбаева.

«Как депутат хочу подчеркнуть важность инициатив, направленных на развитие образования и науки, поддержку инновационных проектов, внедрение цифровых технологий и раскрытие потенциала креативной индустрии. Эти направления должны развиваться не по отдельности, а во взаимосвязи», - сказала она.

Результатами этой работы должны стать внедрение научных разработок в производство, качественное образование для молодёжи, новые рабочие места, выход отечественных творческих продуктов на рынок и повышение качества жизни.