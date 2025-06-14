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Гульмира Канай завершила работу на посту ректора КазНацЖенПУ

Сегодня, 09:52
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qyzpu.edu.kz Сегодня, 09:52
Сегодня, 09:52
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Фото: qyzpu.edu.kz

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан прокомментировало завершение трудовой деятельности Гульмиры Канай в должности Ректора-Председателя правления Казахского национального женского педагогического университета (КазНацЖенПУ), передает BAQ.KZ.

Этот университет остаётся уникальным в стране - он специализируется исключительно на подготовке будущих педагогов среди девушек, играя важную роль в системе образования Казахстана. Государство продолжает оказывать всестороннюю поддержку развитию вуза и модернизации его инфраструктуры.

Гульмира Канай была назначена ректором КазНацЖенПУ в июне 2021 года сроком на три года. В июне 2024 года, по соглашению сторон и с целью завершения ключевых проектов, предусмотренных стратегическим планом развития университета, её трудовой договор был продлён на один год.

Тем не менее, в соответствии со статьёй 49 Трудового кодекса РК, по истечении установленного срока трудовой договор с Г.Канай завершён, и её полномочия как руководителя вуза прекращены.

Министерство выражает благодарность Гульмире Канай за вклад в развитие образования и пожелало ей успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

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