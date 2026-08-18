Гульнару Бажкенову приговорили к 8 годам лишения свободы

В Алматы суд вынес приговор бывшему главному редактору информационно-аналитического портала Orda.kz Гульнаре Бажкеновой. Ее признали виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса и приговорили к восьми годам лишения свободы, передает BAQ.KZ.

Что установил суд

По данным суда, с ноября 2024 года по декабрь 2025 года Бажкенова, будучи руководителем ТОО, используя служебное положение, похитила со счетов компании 88 144 127 тенге.

«Б., будучи руководителем ТОО „О“, используя свое служебное положение, похитила со счетов компании 88 144 127 тенге и перечислила на расчетный счет подконтрольного индивидуального предпринимателя под видом оплаты фиктивных рекламных, профессиональных и научных услуг, а также оплатила обучение своего сына в частной международной школе», – сообщили в пресс-службе судов Алматы.

Также, по данным суда, Бажкенова, не будучи зарегистрированной в качестве субъекта предпринимательства, получила 121,2 млн тенге от приобретения и реализации квартир в Алматы без уплаты налоговых платежей.

Кроме того, в период с 2024 по 2025 годы, являясь главным редактором информационно-аналитического портала, она проходила по восьми эпизодам распространения заведомо ложной информации.

«В период с 2024 по 2025 годы Б., являясь главным редактором информационно-аналитического портала „О“, неоднократно (8 эпизодов), в группе лиц, по предварительному сговору, распространяла заведомо ложную информацию посредством интернет-ресурсов и социальных сетей, причинив существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций и государства», – говорится в сообщении суда.

Какое наказание назначил суд

Бажкенова признана виновной по пункту 2 части 4 статьи 189, пункту 2 части 2 статьи 214, а также пунктам 1 и 3 части 2 статьи 274 УК РК.

«Приговором суда Б. признана виновной и приговорена к 8 годам лишения свободы с лишением на 5 лет права заниматься деятельностью в сфере СМИ, журналистики, блогинга, публичных мероприятий и иной общественной деятельности, а также занимать руководящие и материально ответственные должности в организациях, связанных со СМИ», – сообщили в пресс-службе судов Алматы.

На основании части 1 статьи 74 Уголовного кодекса Республики Казахстан исполнение наказания отсрочено на два года в связи с наличием ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Сколько взыскал суд

С Бажкеновой также взыскано 95 992 350 тенге в счет возмещения материального ущерба.

Кроме того, суд постановил взыскать 2 879 770 тенге государственной пошлины и 6,8 млн тенге расходов на юридическую помощь и процессуальных издержек потерпевшей стороны.

Приговор суда не вступил в законную силу.