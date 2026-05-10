Гульзат Избасарова возглавила Ассоциацию деловых женщин Казахстана

В Казахстане избран новый председатель Ассоциация деловых женщин Казахстана. Им стала генеральный директор сети цветочных центров Romantic и общественный деятель Гульзат Избасарова, передает BAQ.KZ.

О своём назначении она сообщила в социальных сетях, отметив, что воспринимает новую должность как большую ответственность. По её словам, за 30 лет ассоциация прошла важный этап становления, а сегодня перед организацией стоит задача не просто адаптироваться к изменениям, а участвовать в формировании новых трендов.

Избасарова напомнила, что Ассоциация деловых женщин Казахстана была создана по инициативе Раушан Сарсембаевой и за годы работы объединила тысячи участниц по всей стране. Сегодня организация выступает площадкой для взаимодействия предпринимательниц, а также представителей науки, медицины, образования и общественного сектора.

В числе приоритетных направлений на новом посту она назвала укрепление региональных филиалов, развитие международного сотрудничества и цифровизацию образовательных и менторских программ.

В завершение Избасарова поблагодарила членов ассоциации за оказанное доверие и выразила готовность продолжать развитие организации в новых условиях.