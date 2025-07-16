Изменения в законопроект по вопросам оптимизации уголовного законодательства направлены на гуманизацию и техническое укрепление правопорядка. Таким мнением в беседе с корреспондентом BAQ.KZ поделился юрист Сансызбай Бакулин.

"Сейчас за проступки арестованные содержатся в следственных изоляторах. Теперь после вступления закона в силу они будут содержаться в специальных приемниках, предназначенных для административно арестованных. Данные нормы направлены на исключение контактов с опасными преступниками и снижение риска криминализации среды. То есть в следственном изоляторе они могут общаться с теми, кто ранее был осужден. Поэтому, чтобы этого избежать их перевели в специальный приемник", - говорит юрист.

По словам спикера, при разработке Уголовного кодекса планировалось строительство 52 специализированных приёмников - в областных центрах, крупных городах и районных центрах. Однако из-за отсутствия финансирования проект с 2014 года откладывался. И хотя ввести приёмники планировали уже в 2017 году, сроки переносились четыре раза. В настоящее время реализация проекта приостановлена до 1 января 2027 года.

Также он отметил, что в Уголовно-исполнительный кодекс внесена норма, согласно которой подозреваемые или обвиняемые с инфекционными заболеваниями, например туберкулёзом, не будут направляться в учреждения до получения медицинского заключения о том, что они не представляют угрозы для окружающих. До этого момента такие лица будут проходить лечение в следственном изоляторе и этапироваться только после соответствующего заключения врачей.

Кроме того, в кодекс включена норма, обязывающая операторов сотовой связи по запросу Комитета уголовно-исполнительной системы точечно блокировать связь конкретных телефонов по IMEI-коду.

Ранее в учреждениях устанавливались глушители сотовой связи, которые мешали и жителям близлежащих районов. Теперь же блокировка будет осуществляться адресно - только в отношении телефонов, находящихся внутри учреждений. Это позволит защитить права граждан, проживающих рядом, и не нарушать их доступ к мобильной связи.