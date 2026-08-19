Гуманоидные роботы станцевали «Қара жорға» в Астане

В Астане показали возможности гуманоидных роботов и обсудили, где их можно применять в Казахстане – от промышленности и логистики до медицины и городской инфраструктуры. Демонстрация прошла на QAZBOT ROBOTICS FORUM 2026 в Международном центре искусственного интеллекта alem.ai, передает BAQ.KZ.

Одним из самых заметных эпизодов форума стало выступление гуманоидных роботов китайской компании AgiBot. Они продемонстрировали координацию движений, элементы боевых искусств и исполнили казахский танец «Қара жорға».

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Однако основная часть форума была посвящена практическому применению робототехники. Представители технологических компаний, госорганов и бизнеса обсуждали использование роботов в промышленности, логистике, финансовом секторе, здравоохранении, сфере услуг и городской инфраструктуре.

В Казахстане хотят не только использовать, но и производить роботов

Накануне, 18 августа, в Астане начали строительство первого в стране комплекса Robotics & AI. На его базе планируется заниматься разработкой программного обеспечения и AI-моделей, исследованиями, тестированием и адаптацией робототехнических систем, а также их локализованным производством.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Гиззат Байтурсынов отметил, что сотрудничество с зарубежными технологическими компаниями должно приводить к конкретным проектам.

«Для нас важно, чтобы взаимодействие с ведущими технологическими компаниями переходило в конкретные проекты – локализацию решений, подготовку инженерных кадров и внедрение робототехники в ключевые отрасли экономики», – сказал он.

CEO QAZBOT Technologies Владислав Сафаров также заявил, что развитие отрасли не должно сводиться к закупке готовых зарубежных роботов.

«Для нас принципиально важно, чтобы развитие робототехники в Казахстане не ограничивалось импортом готовых решений», – отметил Сафаров.

На форуме также прошли встречи QAZBOT и AgiBot с казахстанскими компаниями. Стороны обсуждали возможные пилотные проекты для отдельных отраслей. Кроме того, был подписан ряд соглашений в сфере технологий, образования и международного сотрудничества.