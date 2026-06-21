Густой черный дым в центре столицы: загорелся мусор

Сегодня 2026, 12:04
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 12:04
Сегодня 2026, 12:04
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Фото: Pixabay.com

В районе Сарыарка по ул. Кенжина произошло горение складированного мусора и резинотехнических изделий.

По прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение и густой черный дым. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды. 

Подробности инцидента уточняются.

Информация о пострадавших на 112 не поступала.

Пожар локализован.

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