Густой черный дым в центре столицы: загорелся мусор
Сегодня 2026, 12:04
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Сегодня 2026, 12:04Сегодня 2026, 12:04
129Фото: Pixabay.com
В районе Сарыарка по ул. Кенжина произошло горение складированного мусора и резинотехнических изделий.
По прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение и густой черный дым. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды.
Подробности инцидента уточняются.
Информация о пострадавших на 112 не поступала.
Пожар локализован.
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