Густой дым от пожара отрезал путь к выходу жильцам многоэтажки в Алматы
Сотрудники МЧС эвакуировали пять человек из горящего дома.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы сотрудники МЧС спасли пять человек во время пожара в жилом доме. Инцидент произошёл накануне на улице Серкебаева, где вспыхнул огонь в квартире на первом этаже четырёхэтажного дома, передаёт BAQ.KZ.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров, при этом густой токсичный дым быстро распространился по подъезду и отрезал путь к эвакуации жильцам верхних этажей. Из окна горящей квартиры звала на помощь молодая девушка — выйти через дверь она не могла.
По прибытии подразделений было принято решение одновременно тушить огонь и проводить спасательную операцию. С помощью бензореза спасатели вскрыли решётку на окне и эвакуировали гражданку Туркменистана 1999 года рождения.
Кроме того, с верхних этажей, охваченных плотным задымлением, пожарные спасли ещё четырёх человек, используя спасательные колпаки и эвакуируя их по лестнице.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев, распространение огня на другие этажи удалось предотвратить.
Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
Самое читаемое
- Невидимые герои чистоты: кто держит Астану в порядке, пока мы спим
- Казахстан на перекрёстке гигантов: зачем Си Цзиньпин приехал в Астану и что это меняет
- Утечка года: в сеть попали персональные данные почти всего населения Казахстана
- Автобусника избили молотком по голове за требование оплатить проезд в Шымкенте
- Названа площадь и границы нового консульства США в Алматы