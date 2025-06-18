В Алматы сотрудники МЧС спасли пять человек во время пожара в жилом доме. Инцидент произошёл накануне на улице Серкебаева, где вспыхнул огонь в квартире на первом этаже четырёхэтажного дома, передаёт BAQ.KZ.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров, при этом густой токсичный дым быстро распространился по подъезду и отрезал путь к эвакуации жильцам верхних этажей. Из окна горящей квартиры звала на помощь молодая девушка — выйти через дверь она не могла.

По прибытии подразделений было принято решение одновременно тушить огонь и проводить спасательную операцию. С помощью бензореза спасатели вскрыли решётку на окне и эвакуировали гражданку Туркменистана 1999 года рождения.

Кроме того, с верхних этажей, охваченных плотным задымлением, пожарные спасли ещё четырёх человек, используя спасательные колпаки и эвакуируя их по лестнице.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев, распространение огня на другие этажи удалось предотвратить.

Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет.