Густой дым заметили на территории KPI в Атырау: что произошло
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В социальных сетях распространились кадры с густым дымом на территории предприятия Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPI) в Атырау. В компании и ДЧС сообщили подробности произошедшего. Пострадавших нет, передает BAQ.KZ.
По информации KPI, 24 сентября около 13:50 произошло задымление порошка полипропилена, который хранился в биг-бэгах.
«Ситуация была оперативно взята под контроль и полностью ликвидирована в 14:00. Пострадавших нет. Ущерб оборудованию и имуществу не нанесен. Угрозы для персонала и производственного процесса отсутствуют», – сообщили в компании.
В ДЧС Атырауской области уточнили, что сообщение от диспетчера предприятия поступило в 15:03. По данным спасателей, около 13:40 на месторождении Карабатан произошло самопроизвольное задымление полимерного вещества со следами триэтилалюминия, которое хранилось в биг-бэгах.
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Площадь задымления составила 32 квадратных метра.
По информации ДЧС, задымление ликвидировали силы ТОО «Семсер – Өрт сөндіруші» к 14:00.
Пострадавших нет. Повреждений оборудования и имущества также не зафиксировано.
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