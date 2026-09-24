Густой дым заметили на территории KPI в Атырау: что произошло

В социальных сетях распространились кадры с густым дымом на территории предприятия Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPI) в Атырау. В компании и ДЧС сообщили подробности произошедшего. Пострадавших нет, передает BAQ.KZ.

По информации KPI, 24 сентября около 13:50 произошло задымление порошка полипропилена, который хранился в биг-бэгах.

«Ситуация была оперативно взята под контроль и полностью ликвидирована в 14:00. Пострадавших нет. Ущерб оборудованию и имуществу не нанесен. Угрозы для персонала и производственного процесса отсутствуют», – сообщили в компании.

В ДЧС Атырауской области уточнили, что сообщение от диспетчера предприятия поступило в 15:03. По данным спасателей, около 13:40 на месторождении Карабатан произошло самопроизвольное задымление полимерного вещества со следами триэтилалюминия, которое хранилось в биг-бэгах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рустем Баязиев (@rustembayaziev)

Площадь задымления составила 32 квадратных метра.

По информации ДЧС, задымление ликвидировали силы ТОО «Семсер – Өрт сөндіруші» к 14:00.

Пострадавших нет. Повреждений оборудования и имущества также не зафиксировано.