Гутерриш предупредил о кризисе гуманитарной системы ООН
Генсек ООН предложил шестиуровневый гуманитарный пакт.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарная деятельность организации находится в критическом состоянии. По его словам, масштабы глобальных кризисов растут, тогда как объёмы финансирования сокращаются, что ставит систему помощи под угрозу коллапса, передаёт BAQ.KZ.
Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи в рамках инициативы "ООН-80", Гутерриш представил проект реформы гуманитарного блока организации.
"Гуманитарная система ООН на грани провала. Потребности в помощи выше, чем когда-либо, а ресурсы стремительно сокращаются. Настало время для решительных и системных перемен", — подчеркнул он.
В числе его предложений — новый шестиуровневый гуманитарный пакт, направленный на повышение эффективности и прозрачности работы ООН. Он предусматривает:
запуск "Инициативы совместной гуманитарной дипломатии" для единой позиции всех структур ООН;
упрощение процедур и сокращение бюрократии;
объединение логистических цепочек между основными агентствами;
расширение общих сервисов — от офисов до автопарков и систем безопасности;
создание Совместного центра гуманитарных данных;
устранение дублирования программ в области здравоохранения, продовольствия и питания.
Гутерриш подчеркнул, что без этих мер организация рискует утратить способность оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации по всему миру.
