  • 16 Октября, 06:53

Гутерриш предупредил о кризисе гуманитарной системы ООН

Генсек ООН предложил шестиуровневый гуманитарный пакт.

Сегодня, 05:35
Akorda.kz Сегодня, 05:35
Сегодня, 05:35
Фото: Akorda.kz

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарная деятельность организации находится в критическом состоянии. По его словам, масштабы глобальных кризисов растут, тогда как объёмы финансирования сокращаются, что ставит систему помощи под угрозу коллапса, передаёт BAQ.KZ.

Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи в рамках инициативы "ООН-80", Гутерриш представил проект реформы гуманитарного блока организации.

"Гуманитарная система ООН на грани провала. Потребности в помощи выше, чем когда-либо, а ресурсы стремительно сокращаются. Настало время для решительных и системных перемен", — подчеркнул он.

В числе его предложений — новый шестиуровневый гуманитарный пакт, направленный на повышение эффективности и прозрачности работы ООН. Он предусматривает:

запуск "Инициативы совместной гуманитарной дипломатии" для единой позиции всех структур ООН;

упрощение процедур и сокращение бюрократии;

объединение логистических цепочек между основными агентствами;

расширение общих сервисов — от офисов до автопарков и систем безопасности;

создание Совместного центра гуманитарных данных;

устранение дублирования программ в области здравоохранения, продовольствия и питания.

Гутерриш подчеркнул, что без этих мер организация рискует утратить способность оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации по всему миру.

