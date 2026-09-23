Гутерриш в последний раз выступил в ООН в качестве генсека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на общеполитических дебатах Генассамблеи в последний раз в качестве главы организации. Свою речь он посвятил главным вызовам современности — войнам, неравенству, климатическому кризису и стремительному развитию искусственного интеллекта.

Расколы в нашем мире становятся все глубже. Трещины превратились в пропасти, — заявил Гутерриш.

По его словам, мир движется к многополярности, однако она может привести как к усилению конкуренции и недоверию между государствами, так и к системе, основанной на сотрудничестве и общих международных правилах. Одной из главных тем стали вооружённые конфликты. Гутерриш призвал прекратить боевые действия, обеспечить гуманитарный доступ и защищать мирных жителей.

Он отдельно говорил о ситуации на Ближнем Востоке, войне в Украине, конфликте в Судане и насилии в Мьянме. Глава ООН также выступил за реформу Совета Безопасности. Особое внимание он уделил Африке, которая, по его словам, до сих пор не имеет постоянного представительства в Совбезе. Отдельно Гутерриш затронул проблему неравенства. Он призвал облегчить долговое бремя развивающихся стран, расширить доступ к финансированию и бороться с дискриминацией женщин.

Говоря о климате, Генсек предупредил о последствиях дальнейшего использования ископаемого топлива и призвал страны ускорить переход к чистой энергетике. Он также заявил, что государства должны активнее инвестировать в электросети, системы хранения энергии и сокращение выбросов метана. Большую часть выступления Гутерриш посвятил искусственному интеллекту.

По его словам, данные, вычислительные мощности и алгоритмы становятся новым источником власти, однако развитие технологий опережает возможности общества контролировать связанные с ними риски. Он призвал создать международную систему регулирования ИИ и не допустить появления автономного оружия, способного самостоятельно принимать решения о жизни и смерти людей.

Искусственный интеллект должен формироваться человечеством, при участии человечества и в интересах всего человечества, — подчеркнул Гутерриш.

В завершение он заявил, что продолжит защищать принципы Устава ООН и после окончания своего мандата.