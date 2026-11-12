Гвардеец упал у Елисейского дворца во время встречи Макрона с президентом Словакии
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В Париже во время официальной встречи президента Франции Эммануэля Макрона и президента Словакии Петера Пеллегрини упал гвардеец почетного караула. Момент попал на видео.
Это произошло в среду, 11 ноября, когда Пеллегрини прибыл с визитом в Елисейский дворец, сообщает CBS News.
К гвардейцу подошли Эммануэль Макрон и сотрудники дворца, затем его унесли. После этого Макрон поприветствовал Петера Пеллегрини.
Состояние гвардейца и причина его падения неизвестны.
Видео быстро разлетелось по соцсетям, и пользователи переживают за гвардейца. В комментариях многие желают ему поправиться и пишут, что надеются, что с ним все в порядке. Некоторые вспоминают, как тяжело часами стоять неподвижно на посту, а один из комментаторов, служивший в армии, признался, что знает это по себе.
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