Гвардеец упал у Елисейского дворца во время встречи Макрона с президентом Словакии

В Париже во время официальной встречи президента Франции Эммануэля Макрона и президента Словакии Петера Пеллегрини упал гвардеец почетного караула. Момент попал на видео.

Это произошло в среду, 11 ноября, когда Пеллегрини прибыл с визитом в Елисейский дворец, сообщает CBS News.

К гвардейцу подошли Эммануэль Макрон и сотрудники дворца, затем его унесли. После этого Макрон поприветствовал Петера Пеллегрини.

Состояние гвардейца и причина его падения неизвестны.

Видео быстро разлетелось по соцсетям, и пользователи переживают за гвардейца. В комментариях многие желают ему поправиться и пишут, что надеются, что с ним все в порядке. Некоторые вспоминают, как тяжело часами стоять неподвижно на посту, а один из комментаторов, служивший в армии, признался, что знает это по себе.