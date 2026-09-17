Гвардейцы нашли потерявшегося ребенка в парке Жанаозена

Одинокого ребенка заметили гвардейцы во время вечернего патрулирования парка «Мұнайшы» в Жанаозене. Военнослужащие выяснили, где находятся его родители, и вскоре передали ребенка семье, передает BAQ.KZ.

Все произошло около 20:30. В составе войскового наряда территорию патрулировали военнослужащие части 5548 регионального командования «Батыс».

Руководил нарядом рядовой Ердаулет Базарбай. Вместе с ним службу несли патрульные Ерназ Еспусинов и Есболат Болысбек. Они заметили ребенка без взрослых, подошли к нему и занялись поиском родителей.

После того как семью удалось установить, ребенка передали родителям.

В Национальной гвардии сообщили, что подобные ситуации входят в ежедневную работу патрульных нарядов. За первые шесть месяцев года военнослужащие выполнили более 1,3 тыс. задач по охране общественного порядка.