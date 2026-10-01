Гвардейцы нашли у мужчины подозрительный сверток в Талдыкоргане

Военнослужащие Национальной гвардии задержали в Талдыкоргане мужчину, у которого нашли сверток с веществом, внешне похожим на наркотическое, передает BAQ.KZ.

Все произошло возле Центрального парка. Во время патрулирования военнослужащие воинской части 5514 заметили двух мужчин, которые распивали спиртные напитки на скамейке.

В состав наряда входили рядовые Айдос Уразбаев, Канат Балабек и Нуржолат Курманали.

Во время разговора с мужчинами гвардейцы почувствовали от одного из них подозрительный запах. При проверке его вещей нашли сверток с порошкообразным веществом зеленого цвета.

О случившемся военнослужащие сообщили дежурному. На место прибыли сотрудники полиции.

Обоих мужчин передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Найденное вещество направили на экспертизу. Его точный состав установят после исследования.

По факту проводятся следственные мероприятия.