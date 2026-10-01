Гвардейцы нашли у мужчины подозрительный сверток в Талдыкоргане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Военнослужащие Национальной гвардии задержали в Талдыкоргане мужчину, у которого нашли сверток с веществом, внешне похожим на наркотическое, передает BAQ.KZ.
Все произошло возле Центрального парка. Во время патрулирования военнослужащие воинской части 5514 заметили двух мужчин, которые распивали спиртные напитки на скамейке.
В состав наряда входили рядовые Айдос Уразбаев, Канат Балабек и Нуржолат Курманали.
Во время разговора с мужчинами гвардейцы почувствовали от одного из них подозрительный запах. При проверке его вещей нашли сверток с порошкообразным веществом зеленого цвета.
О случившемся военнослужащие сообщили дежурному. На место прибыли сотрудники полиции.
Обоих мужчин передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Найденное вещество направили на экспертизу. Его точный состав установят после исследования.
По факту проводятся следственные мероприятия.
Самое читаемое
- 10 рабочих дней на возражение: как теперь оспорить исполнительную надпись
- Еще одна одноэтажная улица должна пойти под снос в 2027-м году в Астане
- Елдос Сметов вышел в полуфинал Азиатских игр
- В Баку показали наследие Яссауи: открылась выставка из Казахстана
- Новый детский травмпункт откроют в Астане в октябре