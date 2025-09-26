Гвардейцы задержали подростка с ножом возле Президентского парка в Таразе
Военнослужащие воинской части 5513 Национальной гвардии МВД РК проявили бдительность во время патрулирования и задержали подростка с ножом, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл в микрорайоне Каратау, неподалёку от Президентского парка. В ходе несения службы младший сержант Еркеғали Жиембек и рядовые Бахтияр Тұранов и Ерлан Жарылғап заметили подозрительного подростка. При виде гвардейцев он попытался скрыться, однако был оперативно задержан.
"При проверке у него была обнаружена холодное оружие — нож. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", — сообщили в пресс-службе Национальной гвардии.
В Нацгвардии подчеркнули, что подобные рейды проводятся ежедневно и направлены на обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
