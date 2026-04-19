«Хадж-2026»: введены новые ограничения на въезд в Мекку

В Саудовская Аравия в преддверии сезона хаджа введены новые требования и ограничения для паломников в регионе Мекка, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДУМК.

По данным ведомства, меры направлены на обеспечение безопасности верующих и проведение обрядов в организованной и спокойной обстановке.

Основные требования:

с 18 апреля по 31 мая временно приостанавливается выдача разрешений на совершение умры через платформу Nusuk;

с 18 апреля въезд в Мекку и пребывание в городе разрешены только гражданам, имеющим действующую хадж-визу.

Власти предупреждают, что за нарушение установленных правил предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Саудовской Аравии. Уполномоченные органы призывают как местных жителей, так и иностранных граждан строго соблюдать требования для безопасного проведения хаджа.