«Хадж-2026»: введены новые ограничения на въезд в Мекку
Разрешение на умру временно приостановлено, въезд возможен только по хадж-визе.
Сегодня 2026, 16:31
Сегодня 2026, 16:31Сегодня 2026, 16:31
263Фото: Pixabay.com
В Саудовская Аравия в преддверии сезона хаджа введены новые требования и ограничения для паломников в регионе Мекка, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДУМК.
По данным ведомства, меры направлены на обеспечение безопасности верующих и проведение обрядов в организованной и спокойной обстановке.
Основные требования:
с 18 апреля по 31 мая временно приостанавливается выдача разрешений на совершение умры через платформу Nusuk;
с 18 апреля въезд в Мекку и пребывание в городе разрешены только гражданам, имеющим действующую хадж-визу.
Власти предупреждают, что за нарушение установленных правил предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Саудовской Аравии. Уполномоченные органы призывают как местных жителей, так и иностранных граждан строго соблюдать требования для безопасного проведения хаджа.
Самое читаемое
- Японский мост в Семее готовится к "взлёту": оторвавшаяся пластина напугала горожан
- Число жертв пожара в «Центре плова» в Щучинске выросло до 12
- Новые спортивные объекты строят в Карагандинской области
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются только в одном городе Казахстана
- В Актау жильцов оштрафовали за ночной юбилей с «красной дорожкой» во дворе