В Атырау вынесли приговор 32-летнему Нурлану Жанбырбаеву, известному в соцсетях как «Хакер Атырау». Его признали виновным в мошенничестве и назначили 3,5 года лишения свободы условно. Приговор 26 ноября огласила судья городского суда №2 Атырау Эльмира Ойкулова.

Прокурор просил назначить Жанбырбаеву 4 года и 8 месяцев лишения свободы, а с учётом амнистии — 3 года и 6 месяцев. Однако суд ограничился условным сроком. По делу проходят 12 потерпевших. Согласно версии обвинения, общий ущерб составил около 13 млн тенге. Сам Жанбырбаев вину не признал. Долги он объяснял финансовыми проблемами, возникшими при запуске мобильного приложения для заказа такси Jetu.

В последнем слове подсудимый просил не отправлять его в колонию и обещал вернуть деньги потерпевшим. По его словам, выплатить осталось около 2 млн тенге. Жанбырбаев получил известность в январе 2026 года, когда заявил, что самостоятельно расследовал исчезновение семьи из села Жангельдин. Он называл себя хакером и публиковал сведения об этом деле.

Однако в полиции утверждали, что собственного расследования он не проводил, а распространял информацию из официальных источников. Позже выяснилось, что доступ к государственным базам данных у него отсутствовал. По словам вице-министра внутренних дел Санжара Адилова, сведения попали в публичное пространство из служебных материалов, а виновных должностных лиц наказали.

Вскоре Жанбырбаева объявили в розыск по делу о мошенничестве. Его задержали в турецком Самсуне, а 19 июня депортировали в Казахстан.