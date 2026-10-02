«Хакер из Атырау» предстанет перед судом после экстрадиции

Дело казахстанца, которого в СМИ называли «хакером из Атырау», передали в суд. Мужчина получил известность во время поисков пропавшей семьи из села Жангельдин Атырауской области. В соцсетях он представлялся независимым специалистом и утверждал, что может отслеживать людей по геолокации, SIM-картам и банковским операциям. Однако в МВД заявили, что доступа к секретным базам у мужчины не было.

По словам заместителя министра внутренних дел Санжара Адилова, он использовал служебную информацию.

В отношении данного фигуранта по ряду эпизодов мошенничества расследование завершено, дело передано в суд. У него не было доступа ни к каким данным, — сообщил Адилов.

По версии следствия, с сентября по декабрь 2024 года мужчина обманул двух жителей Атырауской области и выманил у них более 3 млн тенге через Instagram. После этого он скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. В июне 2025 года его задержали в турецком Самсуне по линии Интерпола, а затем экстрадировали в Казахстан. Теперь дело «хакера из Атырау» рассматривается в суде. Его вина будет установлена по итогам судебного разбирательства.