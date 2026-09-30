Тенге укрепился к доллару за неделю почти на 8 тенге

Теңге заметно укрепился к доллару за последнюю неделю. Официальный курс американской валюты на 30 сентября установлен на уровне 439,37 теңге.

Неделей ранее, 23 сентября, официальный курс составлял 446,90 теңге за доллар.

За неделю доллар подешевел на 7,53 теңге. Это означает, что теңге укрепился к американской валюте примерно на 1,7 процента.

nationalbank.kz

Как изменились другие валюты

На 30 сентября официальный курс евро составляет 498,60 теңге, китайского юаня 65,55 теңге, российского рубля 5,22 теңге.

Официальные курсы публикует Национальный банк Казахстана. Курс доллара на следующий рабочий день формируется на основе средневзвешенного значения торгов на Казахстанской фондовой бирже.

Что показывают биржевые торги

По итогам торгов 29 сентября средневзвешенный курс доллара составил 440,46 теңге, снизившись на 1,29 теңге относительно предыдущего рабочего дня.

К завершению торгов по инструменту с расчетами на следующий день курс составил 439,27 теңге.

Официальные данные доступны на сайтах Национального банка Казахстана и Казахстанской фондовой биржи.