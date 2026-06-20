«Хакера», комментировавшего дело о семье в Жангельдине, экстрадировали из Турции
Мужчина подозревается в мошенничестве.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Житель Атырауской области, ставший известным благодаря своим публикациям и «расследованиям» в Instagram, экстрадирован в Казахстан и помещен в следственный изолятор Алматы.
По данным полиции, в феврале текущего года он был задержан в турецком городе Самсун по запросу Интерпола. Решение о его заочном аресте суд вынес еще в январе.
Следствие считает, что в период с сентября по декабрь 2024 года подозреваемый через Instagram обманул двух жителей Атырау, завладев денежными средствами на сумму свыше 3 миллионов тенге.
Широкую известность мужчина получил в начале этого года после того, как активно комментировал дело о пропавшей семье из села Жангельдин. Представляясь независимым расследователем, он утверждал в социальных сетях, что отслеживает местонахождение пропавших людей с помощью геолокации, данных SIM-карт и финансовых операций.
Позднее правоохранительные органы заявили, что никакого самостоятельного расследования он не проводил, а лишь озвучивал информацию, которая уже была известна следственным органам.
В настоящее время в Атырау продолжается судебное разбирательство по делу о гибели членов семьи, исчезновение которых ранее вызвало широкий общественный резонанс.
Самое читаемое
- Астанчанка стояла за ограждением балкона на высоте 8 этажа
- Смертельное ДТП на объездной трассе в Астане: погиб водитель
- Сборная Казахстана завоевала три полуфинальные путевки на Кубке мира
- На севере Казахстана нашли новые следы эпохи Золотой Орды
- Российский IT-специалист пропал в Таиланде после обращения в полицию