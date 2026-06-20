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«Хакера», комментировавшего дело о семье в Жангельдине, экстрадировали из Турции

Мужчина подозревается в мошенничестве.

Сегодня 2026, 14:15
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 14:15
Сегодня 2026, 14:15
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Фото: Pixabay.com

Житель Атырауской области, ставший известным благодаря своим публикациям и «расследованиям» в Instagram, экстрадирован в Казахстан и помещен в следственный изолятор Алматы. 

По данным полиции, в феврале текущего года он был задержан в турецком городе Самсун по запросу Интерпола. Решение о его заочном аресте суд вынес еще в январе.

Следствие считает, что в период с сентября по декабрь 2024 года подозреваемый через Instagram обманул двух жителей Атырау, завладев денежными средствами на сумму свыше 3 миллионов тенге.

Широкую известность мужчина получил в начале этого года после того, как активно комментировал дело о пропавшей семье из села Жангельдин. Представляясь независимым расследователем, он утверждал в социальных сетях, что отслеживает местонахождение пропавших людей с помощью геолокации, данных SIM-карт и финансовых операций.

Позднее правоохранительные органы заявили, что никакого самостоятельного расследования он не проводил, а лишь озвучивал информацию, которая уже была известна следственным органам.

В настоящее время в Атырау продолжается судебное разбирательство по делу о гибели членов семьи, исчезновение которых ранее вызвало широкий общественный резонанс.

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