Международная федерация футбола (ФИФА) подверглась кибератаке. Злоумышленники получили доступ к личной и деловой информации организации. Представитель ФИФА подтвердил факт взлома. По его словам, хакеры получили доступ к ограниченному объёму данных, однако не смогли добраться до файлов закрытого проекта FIFA Forward Enterprise (FFE).

Ответственность за атаку взяла на себя группировка Handsome Boy Hacking Club. Она заявила, что похитила более 12 ГБ внутренних документов ФИФА. По информации источника Reuters, объём скомпрометированных данных составил менее 0,1% от всей информации, хранящейся в организации.

В ФИФА не уточнили, когда произошла атака, какие именно документы оказались в руках злоумышленников и сколько человек или организаций могли пострадать. Представитель федерации назвал произошедшее серьёзным нарушением конфиденциальности, последствия которого могут затронуть пострадавших.

FIFA Forward Enterprise — проект, связанный с управлением коммерческими правами на чемпионаты мира и другие мероприятия федерации. Изначально ФИФА планировала привлечь до 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам 20% новой структуры. Одним из ключевых инвесторов должна была стать компания Thrive Eternal, возглавляемая Джошуа Кушнером — братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Однако инициатива вызвала резкую критику. УЕФА выступила против планов ФИФА, а все 55 национальных ассоциаций организации пригрозили бойкотом турниров, если Инфантино реализует эту идею. В августе 2026 года ФИФА отказалась от продажи части прав частным инвесторам.