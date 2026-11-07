Хакеры атаковали строящийся железнодорожный тоннель между Австрией и Италией

Компания BBT SE, отвечающая за строительство Бреннерского базисного тоннеля между Австрией и Италией, подверглась кибератаке. По данным издания Tiroler Tageszeitung, за ней может стоять русскоязычная группировка Everest. Эту группу считают международной сетью кибервымогателей.

По информации американской компании ZeroFox, хакеры похищают данные, угрожают опубликовать их и требуют выкуп. После обнаружения атаки BBT SE изолировала источник утечки и уведомила компетентные органы. В компании не стали комментировать возможные переговоры с хакерами и выплату выкупа.

При этом кибератака, по предварительным данным, не повлияла на строительство и работу проекта. Бреннерский базисный тоннель соединит Инсбрук в Австрии с Фортеццей в итальянском Южном Тироле. Он должен стать одной из ключевых железнодорожных магистралей Европы.