Хакеры унесли 100 млн евро из крупного французского банка: вернуть их пока не обещают

Французский банк Credit Mutuel Arkea признал, что после кибератаки у него пропали около 100 млн евро. Сколько денег удастся вернуть, в банке пока сказать не могут.

Об этом сообщает Reuters. Агентство называет случившееся редким примером успешного ограбления крупного финансового учреждения.

Атака произошла в среду. Злоумышленники воспользовались счетом самого банка и провели с него «мошеннические операции» в другие банки. Не исключено, что деньги затем перевели в криптовалюту через специальные платформы.

Счета клиентов, по словам представителя банка, не пострадали. Часть операций на время приостановили из предосторожности, из-за этого некоторые переводы задержались.

В банке опровергли сообщения СМИ о том, что хакеры проникли в систему через онлайн-подразделение Fortuneo. Ни само подразделение, ни счета его клиентов в атаке не участвовали.

Назвать стороннего подрядчика, через платформу которого прошла атака, в банке отказались. О взломе сообщили Европейскому центральному банку, французским банковским регуляторам и прокуратуре.

Отдел по киберпреступлениям прокуратуры Парижа получил заявление банка в среду и сразу возбудил дело об организованной атаке на автоматизированную систему обработки данных.

Credit Mutuel Arkea базируется в Бретани. У этой взаимной банковской группы более 5,8 млн клиентов и активы на 211,5 млрд евро.

Атака на банк стала очередной в череде громких взломов. На прошлой неделе с биржи Binance украли криптовалюту на 6,3 млрд долларов, а в Европе хакеры атаковали подключенные к интернету холодильники в супермаркетах.

Успешные взломы крупных банков случаются редко, но финансовые регуляторы по всему миру все чаще предупреждают о киберугрозах, особенно на фоне развития искусственного интеллекта.