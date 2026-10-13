Хакеры нагрели холодильники в сотнях французских супермаркетов до 50 градусов

Хакеры удаленно взломали холодильное оборудование сотен французских супермаркетов и заставили холодильники греть вместо того, чтобы охлаждать. В ночь на 12 октября витрины и морозильники несколько часов работали с температурой 50°C. Утром магазинам пришлось выбросить свежие и замороженные продукты. Ущерб оценивают минимум в несколько миллионов евро, парижская прокуратура начала расследование.

Об атаке первым сообщил французский телеканал BFMTV.

Разморозка, которая не останавливалась

Хакеры атаковали системы управления холодильниками датской компании Danfoss, которые стоят во многих французских магазинах.

В обычном режиме у таких холодильников есть функция принудительной разморозки. Она нужна, чтобы убирать иней, который нарастает на оборудовании. Хакеры перехватили управление и запустили эту разморозку без остановки, выставив температуру 50 градусов.

Всю ночь оборудование грело продукты вместо того, чтобы держать их в холоде. «Утром, когда открыли холодильники и морозильники, оттуда вырвалась волна жара», рассказал телеканалу источник в отрасли. На одном из снимков BFMTV видно, что в витрине с мороженым было 26 градусов.

Сотни магазинов

Сильнее всех пострадали магазины Intermarché и Netto. Объединение Mousquetaires, которому принадлежат эти сети, сообщило о 300 пострадавших магазинах. В сети Coopérative U атака затронула меньше сотни точек. В E.Leclerc подтвердили, что сбои в работе холодильников были в нескольких магазинах, но цифр не назвали. По данным AFP, пострадали и 80 супермаркетов Carrefour, и около трех десятков магазинов Monoprix.

В Intermarché сообщили, что пострадавшим магазинам пришлось выбросить все свежие и замороженные продукты из этих холодильников. По данным парижской прокуратуры, в некоторых магазинах начались возгорания.

«Нападать на оборудование, без которого невозможно хранить свежие продукты и снабжать французов едой, крайне серьезно и беспрецедентно», написал в соцсети X глава Coopérative U Доминик Шельшер.

Ущерб считают тысячами евро

Подсчитывать потери магазины только начинают. В городе Агно на востоке Франции местный Intermarché лишился всего запаса замороженных продуктов, ущерб оценивают в 50 тысяч евро. Еще дороже атака обошлась магазину Leclerc в Васслонне, примерно в 30 километрах оттуда. Там выбросили и замороженные, и свежие продукты на 220 тысяч евро.

Пострадали магазины и на западе страны, в департаменте Атлантическая Луара. Крупный гипермаркет Leclerc под Нантом площадью 8 800 квадратных метров на неопределенный срок убрал из онлайн-заказов все замороженные продукты. В другом магазине Leclerc отдел свежих продуктов не смогут нормально открыть раньше 13 октября.

По всей стране, как считает источник BFMTV в отрасли, ущерб может составить как минимум несколько миллионов евро.

Старое оборудование без обновлений

Национальное агентство по безопасности информационных систем Франции ANSSI нашло уязвимость в программе Danfoss и связалось с компанией. В агентстве не исключают, что атака затронула и другие страны, поэтому связались с европейскими коллегами.

В Danfoss подтвердили BFMTV, что знают об инцидентах во Франции, но говорят об «ограниченном числе систем». По словам компании, большая часть пострадавшего оборудования устарела. Это модели AK-SM800 и AK-SC355, срок службы которых закончился, и обновления безопасности для них больше не выпускают. Еще одна модель, AK-SM800A, работала на старой прошивке.

В Danfoss уверяют, что давно советуют клиентам обновлять оборудование, и сейчас работают с пострадавшими магазинами.

Об уязвимости писали еще летом

9 августа исследователи компании Claroty, которая занимается кибербезопасностью промышленного оборудования, опубликовали работу с говорящим названием «Заблокировать контроллер, разморозить еду». Они описали уязвимости в одном из тех самых контроллеров Danfoss, которые атаковали сейчас.

Исследователи нашли скрытый способ обойти проверку при входе в систему. Получив доступ, можно было отправлять команды холодильникам, например заставить их размораживаться.

Danfoss тогда выпустила новую прошивку, которая закрыла эти дыры. Если хакеры воспользовались именно этой уязвимостью, значит, в пострадавших магазинах оборудование просто не обновили.

Парижская прокуратура сама начала расследование атаки. Им занимается Офис по борьбе с киберпреступностью. Следователи должны выяснить, сколько всего пострадавших, и связать атаку с испорченными продуктами и возгораниями.