Группа CyberLeek опубликовала файл, предположительно относящийся к Xbox-версии GTA VI. Теперь энтузиасты с помощью искусственного интеллекта пытаются запустить игру на компьютерах под управлением Windows, хотя официальная версия для ПК пока не анонсирована, передает BAQ.KZ со ссылкой на PC Gamer и GamesRadar.

23 ноября CyberLeek опубликовала исполняемый файл консольной версии игры. Ранее группа заявила об утечке сборки GTA VI объемом около 209 ГБ. Подлинность опубликованных материалов компания Rockstar Games официально не подтвердила.

Одним из проектов по переносу игры на компьютеры стал Leonida. Его участники пытаются преобразовать код Xbox-версии для работы непосредственно в Windows. Этот процесс называется статической рекомпиляцией и отличается от эмуляции консоли.

В работе задействованы инструменты искусственного интеллекта, включая Claude от компании Anthropic. Они помогают анализировать программный код и адаптировать его для другой платформы.

Полноценно запустить GTA VI на компьютерах пока не удалось. По словам разработчиков Leonida, игра почти загружается, но затем появляется черный экран и пропадает звук. Участники проекта уточнили, что опубликованный исполняемый файл сам по себе не запускает игру, а предназначен для работы над ее переносом на Windows. Для этого потребуется около 350 ГБ свободного места.

@Mash

Некоторые энтузиасты предполагают, что запустить игру на ПК удастся в течение недели. Независимых подтверждений этому прогнозу нет.

GTA VI официально вышла 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Rockstar Games пока не объявляла дату выхода версии для персональных компьютеров. Предыдущая часть серии, GTA V, появилась на ПК почти через 19 месяцев после консольного релиза.