Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области завершил расследование уголовного дела, связанного с разрушением плотины "Магаджанская" в Хромтауском районе, передает BAQ.KZ.

Как установлено, причиной аварии стала халатность ответственного сотрудника районного акимата, не обеспечившего надлежащий контроль за состоянием гидросооружения.

По данным следствия, в течение длительного времени не проводились необходимые технические проверки и профилактические мероприятия, что в итоге привело к прорыву плотины. Катастрофа имела серьёзные последствия: были затоплены сёла Алгинского района, а также дачные массивы вблизи рек Илек и Каргалы. Эвакуации подверглись 215 человек, среди которых — 96 детей.

Общий ущерб, причинённый в результате затопления, составил более 211 миллионов тенге. Суд признал сотрудника акимата виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.