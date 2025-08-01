Халатность чиновника привела к затоплению сёл в Актюбинской области
Завершено дело о крупной аварии на плотине.
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Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области завершил расследование уголовного дела, связанного с разрушением плотины "Магаджанская" в Хромтауском районе, передает BAQ.KZ.
Как установлено, причиной аварии стала халатность ответственного сотрудника районного акимата, не обеспечившего надлежащий контроль за состоянием гидросооружения.
По данным следствия, в течение длительного времени не проводились необходимые технические проверки и профилактические мероприятия, что в итоге привело к прорыву плотины. Катастрофа имела серьёзные последствия: были затоплены сёла Алгинского района, а также дачные массивы вблизи рек Илек и Каргалы. Эвакуации подверглись 215 человек, среди которых — 96 детей.
Общий ущерб, причинённый в результате затопления, составил более 211 миллионов тенге. Суд признал сотрудника акимата виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
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