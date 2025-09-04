Изношенная инфраструктура, халатность чиновников, отсутствие готовности к чрезвычайным ситуациям - это проблемы, которые сегодня волнуют казахстанское общество, передает BAQ.KZ. Именно об этом рассказывает новый фильм-катастрофа "Qaitadan", снятый при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино.

Как в "Дне сурка": подросток борется с неизбежной бедой

Главный герой картины - подросток Рауан. Провалив экзамен, он оказывается в деревне, где вместо городской жизни и развлечений его ждёт тяжёлый быт и сельские заботы. Но неожиданно Рауан сталкивается с мистическим испытанием: он застревает во временной петле, где один и тот же день повторяется снова и снова.

Каждый раз события заканчиваются одинаково - ночью прорывается дамба, и село уходит под воду. Подросток понимает, что катастрофу можно предотвратить, но убедить в этом окружающих оказывается почти невозможно. Власти в фильме показаны как безответственные: аким просит управляющего дамбой молчать о проблемах и сам старается "успокоить" проверяющую комиссию, чтобы она уехала в хорошем настроении, не заметив опасности. Жители не верят словам Рауана, и трагедия снова и снова повторяется. Фильм показывает, как безразличие и неверие могут стоить человеческих жизней, а также ставит вопрос: что нужно сделать, чтобы общество услышало тех, кто предупреждает об опасности?

Исторический контекст

Подобные сюжеты - не только художественный вымысел. Тем более что в новейшей истории Казахстана уже была трагедия, напоминающая о возможных последствиях. 11 марта 2010 года в посёлке Кызылагаш Алматинской области прорвало плотину. По официальным данным, погибло 45 человек, уничтожено 146 домов. Эта катастрофа стала одной из самых страшных в стране, но за прошедшие годы в казахстанском кино так и не появилось серьёзного осмысления произошедшего. Фильм "Qaitadan" стал первой попыткой художественно отразить подобные угрозы и последствия халатности.

Замысел и работа над проектом

Режиссёр и сценарист Думан Еркимбек рассказал, что идея появилась ещё в 2020 году во время съёмок в селе Курты Алматинской области:

"Мы увидели большую дамбу и подумали: если она прорвётся, то деревни просто не станет. Так и возник замысел “Qaitadan”", — отметил он.

По словам Еркимбека, фильм не только о катастрофе, но и о взрослении, о том, как человек учится принимать решения и брать на себя ответственность.

Продюсер картины Жалын Тилеуберген подчеркнул масштабность работы:

"Для съёмок мы построили полноценное село-декорацию. Ушло около трёх месяцев. В массовых сценах участвовало более 300 человек, использовались десятки дронов. Сцены эвакуации и прорыва дамбы были технически сложными. Каждый день съёмок был испытанием, но команда справиласьблагодаря вере в проект", — рассказал он.

Актёры и производство

В главных ролях снялись молодые актёры Жасулан Копберген, Ермек Шынболатов и Шугыла Ешенова. Также в фильме можно увидеть Алмата Сакатова, Ержана Нурымбетова и Ашима Ахметова.

Создатели подчёркивают: их цель - не просто эффектный фильм-катастрофа, а глубокая история, которая поднимает важные общественные вопросы и напоминает, что трагедии не происходят "вдруг" - они становятся следствием человеческой беспечности и равнодушия.