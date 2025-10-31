В Казахстане завершено тестирование прототипа Реестра казахстанских товаропроизводителей (Реестр КТП) — государственного цифрового сервиса, который позволит подтвердить отечественное происхождение продукции и исключить случаи фиктивного казахстанского производства, передает BAQ.KZ.

Разработку ведёт Министерство промышленности и строительства РК совместно с АО "Центр электронных финансов". По итогам тестирования специалисты проанализируют все предложения участников – представителей отечественного бизнеса. После доработки сервис будет запущен в промышленную эксплуатацию.

По данным ведомства, Реестр КТП станет единым инструментом проверки того, производится ли заявленная продукция действительно на территории Казахстана. Для включения в Реестр предприятия должны будут подтвердить выполнение конкретных технологических операций внутри страны, наличие производственных площадей и оборудования, а также соответствие установленным критериям локализации.

Сервис охватит все отрасли промышленности — от нефтепереработки и химии до машиностроения, лёгкой и мебельной промышленности.

Всего в Реестре предусмотрено 3 371 группа товаров по кодам ТН ВЭД.

Система будет автоматически анализировать данные предприятий:

процент локализации и долю отечественной добавленной стоимости;

производственные операции, выполняемые в Казахстане;

наличие испытаний, нормативных документов и видеоматериалов, подтверждающих процесс производства.

После цифровой проверки заявка предприятия направляется на рассмотрение отраслевой комиссии, которая принимает решение о включении продукции в Реестр.

Как отмечают в министерстве, новый инструмент обеспечит прозрачность господдержки и создаст равные условия для всех участников рынка.