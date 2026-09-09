Halyk Bank подключится к AI-Sana: что это даст студентам

Министерство науки и высшего образования Казахстана и Halyk Bank договорились о сотрудничестве в рамках программы AI-Sana, которая направлена на развитие у студентов навыков в сфере искусственного интеллекта и технологического предпринимательства.

Соответствующий меморандум предусматривает участие бизнеса в образовательных инициативах, развитие цифровых компетенций студентов и более тесную связь университетов с реальными задачами рынка.

Студенты смогут работать над собственными ИИ-проектами

Одна из задач AI-Sana – дать студентам возможность не только изучать технологии искусственного интеллекта, но и применять их на практике: создавать собственные ИИ-решения, технологические продукты и развивать предпринимательские навыки.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что система высшего образования должна готовить специалистов не только к использованию готовых ИИ-инструментов.

«Перед системой высшего образования стоит задача опережать происходящие изменения и готовить специалистов, способных не только эффективно использовать искусственный интеллект, но и создавать на его основе новые технологии, продукты и решения. Именно на достижение этой цели направлена программа AI-Sana», – сказал он.

По словам министра, участие бизнеса должно приблизить образовательные программы к практическим задачам экономики и расширить возможности студентов для реализации собственных проектов.

Университеты хотят теснее связать с работодателями

Стороны также намерены совместно развивать профессиональные и цифровые компетенции студентов, поддерживать образовательные инициативы и укреплять инновационную среду в вузах.

Отдельное направление – взаимодействие университетов с работодателями. Предполагается, что компании смогут активнее участвовать в формировании практических навыков студентов и учитывать актуальные требования рынка труда.

Председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова отметила, что в условиях быстрого развития ИИ важно, чтобы казахстанские студенты могли не только пользоваться новыми технологиями, но и создавать на их основе собственные продукты.

«Для Казахстана важно, чтобы молодые специалисты были не просто пользователями новых технологий, а умели создавать собственные решения, продукты и бизнесы на их основе. Для этого студентам необходимы практические знания, доступ к реальным задачам и тесное взаимодействие с бизнесом», – сказала она.

По ее словам, банк заинтересован в том, чтобы перспективные идеи и молодые специалисты получали возможности для развития внутри Казахстана.

Что еще предусматривает соглашение

Меморандум также охватывает поддержку инициатив по развитию национального рейтинга организаций высшего и послевузовского образования.

При этом в сообщении не уточняются объем финансирования программы со стороны Halyk Bank, конкретное число студентов или университетов, которые будут охвачены сотрудничеством, а также сроки запуска отдельных совместных проектов.