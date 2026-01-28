"Халык Банк" закрывает неактивные счета юрлиц и ИП
АО "Народный Банк Казахстана" предупредил о закрытии текущих счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых более года нет денег. Клиентам дали 10 рабочих дней, чтобы сохранить счёт, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу банка.
Банк сообщил о предстоящем закрытии текущих банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые остаются без движения более одного года. Речь идёт о счетах, на которых отсутствуют денежные средства в течение 12 месяцев и более.
Решение принимается в соответствии с правилами Национального банка Казахстана (НПА №207 от 31 августа 2016 года), а также условиями договора банковского обслуживания.
Если клиенту необходимо сохранить такой счёт, он может в течение 10 рабочих дней подать заявление на снятие статуса неподвижности.
