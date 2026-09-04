Халық Кенесі и Дома дружбы: что изменится с сентября

С сентября 2026 года Дома дружбы в Казахстане начнут работать под эгидой Халық Кеңесі. При этом привычные направления их деятельности сохранятся — от медиации и молодежных проектов до работы советов матерей и благотворительных инициатив.

Однако пока остается открытым вопрос, повлечет ли переход в новую структуру изменения в управлении и финансировании Домов дружбы.

Корреспондент BAQ.KZ направил официальные запросы в Астану и Алматы, чтобы выяснить, как будет организована их дальнейшая работа и чем сегодня занимаются Дома дружбы в двух крупнейших городах страны.

Основные направления работы сохранятся

В КГУ «Қоғамдық келісім» акимата Астаны сообщили, что после перехода под эгиду Халық Кеңесі Дома дружбы продолжат заниматься вопросами межэтнического согласия и национального единства.

«С сентября 2026 года Дома дружбы перейдут под эгиду нового высшего конституционного консультативного органа — Халық Кеңесі», — говорится в официальном ответе.

При этом основные направления работы менять не планируют. Продолжится развитие института медиации и молодежного движения, работа Совета матерей, а также информационно-разъяснительные проекты с широким участием населения. Сохранятся и благотворительные инициативы центра «Жомарт жан».

Одновременно Дома дружбы будут вовлечены в реализацию задач Халық Кеңесі, связанных с укреплением межэтнического согласия и национального единства.

В Астане работают 25 этнокультурных объединений

В столице деятельность Дома дружбы координирует КГУ «Қоғамдық келісім» акимата Астаны. Учреждение было создано в сентябре 2014 года.

Сегодня в столичном Доме дружбы работают 25 этнокультурных объединений. Здесь также действуют Научно-экспертная группа, Совет матерей, Совет аксакалов, молодежное крыло и кабинет медиации.

Кроме того, в здании есть библиотека, кабинет казахского языка, студии аудио- и видеозаписи.

Работа Дома дружбы финансируется из местного бюджета. При этом отдельных бюджетных средств непосредственно на поддержку этнокультурных объединений не предусмотрено.

«Бюджетные средства планируются на проведение общественно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию государственного языка, культуры казахского народа и этносов Казахстана», — сообщили в учреждении.

В официальном ответе, однако, не уточняется, сколько именно средств предусмотрено на работу столичного Дома дружбы в 2026 году.

Не сообщается и о том, изменится ли порядок финансирования после перехода под эгиду Халық Кеңесі.

В Алматы работают два Дома дружбы

В Алматы действуют два Дома дружбы.

Один из них — Республиканский Дом дружбы, который находится в ведении Министерства культуры и информации и является памятником архитектуры.

Второй — городской Дом дружбы КГУ «Қоғамдық келісім» Управления внутренней политики Алматы.

Он открылся 1 декабря 2021 года, в год 30-летия Независимости Казахстана. Дом дружбы стал площадкой для взаимодействия этнокультурных объединений, проведения культурных и творческих мероприятий, а также информационно-разъяснительной работы.

«В здании расположены 24 кабинета, в которых размещаются офисы этнокультурных объединений. Кроме того, предусмотрены конференц-зал на 20–25 человек, учебный класс на 15–20 мест для изучения государственного языка, танцевальный зал, кабинеты медиации и Совета аксакалов, а также общественная приемная», — говорится в ответе.

Работу городского Дома дружбы координирует учреждение «Қоғамдық келісім» Алматы.

С начала года прошло около 200 мероприятий

С начала 2026 года в Алматы совместно с этнокультурными объединениями провели около 200 мероприятий, направленных на укрепление межэтнического согласия. Из них 40 прошли на республиканском уровне, еще 160 — на городском.

Среди действующих проектов — школа молодого политика «Қайраткер», которую реализуют при поддержке маслихата Алматы и республиканского общественного объединения «Жастар ассамблеясы».

Также с 2023 года проводится международный молодежный лагерь и форум Jastar Generation.

«Международный молодежный лагерь и форум Jastar Generation направлен на развитие лидерских качеств, укрепление межэтнического диалога и общественной дипломатии», — пояснили в акимате.

Активно работают и общественные советы при Доме дружбы.

Так, Совет аксакалов в 2026 году организовал 40 мероприятий, в которых приняли участие более трех тысяч человек. Среди направлений его работы — популяризация тогызкумалака через турниры, встречи и обучающие мероприятия.

Совет матерей с начала года провел 52 мероприятия. Среди его инициатив — проекты «Бөтен балалар болмайды», «Аға ұрпаққа қамқорлық», «Балаларға қуаныш сыйла», «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт», «Салауатты сана» и «Мектепке жол».

Продолжается и благотворительная работа в рамках центра «Жомарт жан».

Пока известно главное: после перехода под эгиду Халық Кеңесі Дома дружбы сохранят основные направления деятельности. При этом какие именно организационные изменения последуют за переходом и изменится ли порядок их финансирования, в официальных ответах не уточняется.