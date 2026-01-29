Депутат Мажилиса Парламента Максат Толыкбай на заседании Конституционной комиссии подчеркнул, что в обновлённой Конституции любой гражданин Казахстана сможет участвовать в законотворчестве через Халық кеңесі, передает BAQ.KZ.

По его словам, этот орган является политическим институтом, предназначенным для системного включения мнения народа в процесс принятия государственных решений.

"Любой гражданин Казахстана, являющийся членом высшего консультативного органа, может выступать с законодательной инициативой. Это конкретная конституционная возможность, предоставленная гражданам. Суть реформы не в укреплении власти, а в усилении роли гражданского общества", — отметил Максат Толыкбай.

Депутат также обратил внимание, что в проекте Конституции впервые появился отдельный раздел и статья, посвящённые Халық кеңесі.

"В редакции статьи 70-2 четко указано,что Халық кеңесі Казахстана вправе вносить законопроекты в Курултай, что исключает превращение органа в формальную консультативную структуру", — подчеркнул он.

Помимо этого, Толыкбай рассказал о закреплении порядка работы Курултая, направленного на обеспечение политической стабильности.