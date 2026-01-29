Халық кеңесі - не формальный орган, а инструмент участия народа — депутат
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Мажилиса Парламента Максат Толыкбай на заседании Конституционной комиссии подчеркнул, что в обновлённой Конституции любой гражданин Казахстана сможет участвовать в законотворчестве через Халық кеңесі, передает BAQ.KZ.
По его словам, этот орган является политическим институтом, предназначенным для системного включения мнения народа в процесс принятия государственных решений.
"Любой гражданин Казахстана, являющийся членом высшего консультативного органа, может выступать с законодательной инициативой. Это конкретная конституционная возможность, предоставленная гражданам. Суть реформы не в укреплении власти, а в усилении роли гражданского общества", — отметил Максат Толыкбай.
Депутат также обратил внимание, что в проекте Конституции впервые появился отдельный раздел и статья, посвящённые Халық кеңесі.
"В редакции статьи 70-2 четко указано,что Халық кеңесі Казахстана вправе вносить законопроекты в Курултай, что исключает превращение органа в формальную консультативную структуру", — подчеркнул он.
Помимо этого, Толыкбай рассказал о закреплении порядка работы Курултая, направленного на обеспечение политической стабильности.
"Полномочия Курултая начинаются с момента открытия его первой сессии и прекращаются только тогда, когда приступает к работе вновь избранный Курултай. Это принцип исключает правовые разрывы во власти и обеспечивает стабильность работы законодательного органа", — добавил депутат.
Самое читаемое
- После гибели сразу нескольких солдат в Казахстане уволены командиры — Минобороны
- Землю в Алматинской области делили по поддельным документам акимов
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Виновен или нет? в Агентстве по делам госслужбы прояснили ситуацию по делу Сапиева