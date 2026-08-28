Халық кеңесі станет входом в большую политику? Что это меняет для молодежи

Халық кеңесі может стать для молодых активистов и экспертов одной из реальных площадок для входа в публичную политику. Но сам по себе статус участника нового органа карьеру не гарантирует. Эксперт объяснил BAQ.KZ, какие возможности открываются для молодежи и почему медийность здесь не должна быть главным критерием.

Согласно Конституционному закону, в состав Қазақстан Халық Кеңесі войдут 126 человек: по 42 представителя от этнокультурных объединений, общественных объединений и НПО, а также маслихатов и общественных советов столицы, областей и городов республиканского значения.

Кандидатуры с учетом рекомендаций институтов гражданского общества и местного самоуправления формирует Секретариат Халық кеңесі, после чего состав утверждает Президент Казахстана. Срок полномочий членов Совета составляет четыре года.

По словам Члена Совета по молодежной политике при Президенте РК Жандоса Актаева, Халық кеңесі потенциально дает молодым людям возможность перейти от общественной активности к участию в выработке государственных решений.

Он напомнил, что в состав совета могут входить представители общественных объединений, НПО, маслихатов, общественных советов и этнокультурных объединений. Для представителей общественного сектора при этом предусмотрено требование не менее трех лет опыта.

«Для молодого активиста или эксперта это действительно может стать одной из институциональных площадок, через которую он получает опыт участия в общенациональном диалоге. Но я бы не называл его "короткой дорогой в большую политику"», – отметил Актаев.

По его мнению, главный вопрос – не сам факт попадания в Халық кеңесі, а качество работы его участников.

«Если молодой человек приходит туда только ради строчки в биографии, это мало что даст. Если он приходит с профессиональной экспертизой, пониманием региональной проблематики и готовностью нести ответственность за свои предложения – тогда это может стать серьезной политической школой», – сказал он.

Не только для столичных активистов

Отдельный риск Актаев видит в том, что новые политические площадки могут оказаться преимущественно заняты наиболее известными и медийными активистами из крупных городов.

По его словам, известность в соцсетях не должна автоматически давать преимущество перед молодыми специалистами из регионов.

«Нельзя строить современную систему общественного представительства только на принципе медийной узнаваемости. Известность в социальных сетях не должна автоматически означать общественный мандат», – подчеркнул он.

Актаев считает, что при отборе молодых представителей важнее учитывать реальные результаты, профессиональную компетентность, опыт работы с людьми и способность представлять интересы конкретных социальных групп.

По его мнению, у молодого человека из районного центра должна быть сопоставимая возможность выйти на республиканский уровень, если за ним стоит реальная работа.

Партбилет уже не единственный маршрут

Еще один важный тезис – политическая карьера сегодня не обязательно должна начинаться с партии.

Актаев перечислил несколько возможных траекторий: общественная деятельность, экспертная работа, местное самоуправление, молодежные организации, наука и профессиональная сфера.

«Важно не столько наличие партийного билета, сколько наличие компетенций, опыта, репутации и способности работать с людьми», – отметил он.

При этом партии, по его словам, по-прежнему остаются важной школой для тех, кто планирует строить именно партийную карьеру или в дальнейшем претендовать на выборные должности.

Что на самом деле нужно для политической карьеры

Актаев свел требования к молодому политику к трем элементам.

«Экспертность дает содержание. Общественная деятельность дает доверие. Политическая работа дает институциональный опыт», – сказал он.

По мере усложнения государственного управления возрастает спрос на людей, которые понимают экономику, право, цифровые технологии, социальные процессы и международную повестку.

В итоге Халық кеңесі действительно может стать для части молодежи новым политическим маршрутом. Но его реальная ценность будет зависеть от того, сможет ли система отбирать не самых заметных, а самых подготовленных – в том числе за пределами крупных городов.