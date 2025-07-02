Движение ХАМАС выразило готовность к прекращению огня в секторе Газа, однако отказалось принять мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

По словам представителей ХАМАС, они открыты к соглашению с Израилем, но на условиях, которые приведут к полноценному окончанию конфликта, а не временному перемирию. План, поддержанный Вашингтоном, палестинская сторона считает недостаточным для достижения реального мира.

Президент Трамп ранее заявил, что Израиль якобы согласовал условия 60-дневного прекращения огня и призвал ХАМАС не упускать шанс, пока ситуация не вышла из-под контроля. По его словам, соглашение может быть достигнуто уже на следующей неделе.

Предложение США включает частичный вывод израильских войск из Газы, расширение гуманитарной помощи и гарантии от международных посредников о будущих переговорах. Однако, как отмечает AP, Израиль отказывается брать на себя обязательства по данному плану.