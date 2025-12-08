Лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что движение готово передать своё оружие палестинской администрации, если Израиль полностью выведет войска из сектора, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. По его словам, вооружение ХАМАС существует только "пока продолжается оккупация", и в случае её окончания должно перейти под контроль будущего палестинского государства. Организация впервые допускает возможность такого шага — ранее она категорически отказывалась рассматривать разоружение, которое является ключевым условием второго этапа мирного плана США.

Аль-Хайя добавил, что ХАМАС согласен на размещение сил ООН в Газе, но только в качестве наблюдателей за прекращением огня и контроля границ. Он подчеркнул, что движение отвергает любые международные миссии, цель которых — принудительное разоружение. Вопрос будущего статуса Газы обсуждался и во время недавнего визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Израиль.

Прекращение огня, достигнутое при посредничестве Катара, США и Египта, остаётся крайне хрупким. Хотя соглашение вступило в силу в октябре, Израиль продолжает точечные удары по боевикам, а ХАМАС расправляется с соперниками внутри сектора, обвиняя их в сотрудничестве с Тель-Авивом. Премьер-министр Катара заявил, что о полном перемирии можно говорить только после полного вывода израильских войск.