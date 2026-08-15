ХАМАС хочет участвовать в выборах в Палестине, несмотря на выставленные условия для партий

ХАМАС заявил о намерении участвовать в предстоящих парламентских выборах в Палестине, несмотря на требования, которые необходимо выполнить для допуска к выборам. Голосование в Палестинский законодательный совет назначено на 28 ноября 2026 года. О намерении участвовать в выборах заявил член политбюро ХАМАС Хусам Бадран. По его словам, организация хочет выступить в составе «самой широкой национальной коалиции».

При этом он раскритиковал правила, установленные руководством Палестинской автономии. Согласно изменениям в избирательное законодательство, кандидаты должны признавать Основной закон, Организацию освобождения Палестины как законного представителя палестинского народа, её политическую программу и соответствующие международные решения. При этом заявленные условия противоречат позиции ХАМАС по ключевым вопросам, включая отказ от вооружённой борьбы, признание Израиля и поддержку решения о создании двух государств. Поэтому участие группировки в выборах остаётся вопросом.

Последние выборы в Палестинский законодательный совет состоялись в 2006 году. Тогда ХАМАС получил большинство мест. В 2007 году после вооружённого конфликта группировка установила контроль над сектором Газа, тогда как на Западном берегу реки Иордан продолжила работу Палестинская автономия. Теперь власти Палестины готовятся к новым выборам. Однако окончательный состав участников и возможность участия ХАМАС должны определиться в рамках действующих избирательных правил.