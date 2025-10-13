Израиль ожидает, что утром 13 октября боевики ХАМАС передадут всех живых израильских заложников и тела погибших, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. В ответ из тюрем будут освобождены около 2000 палестинских заключённых, сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По официальным данным, в секторе Газа удерживаются 20 живых заложников и тела 28 погибших. После передачи заложников Израиль примет также останки солдата, погибшего в 2014 году.

Палестинские заключённые будут освобождены, как только Израиль получит подтверждение, что все наши граждане пересекли границу и вернулись домой, — заявила пресс-секретарь премьера Шош Бедросян.

По информации AFP, передача заложников начнётся рано утром в понедельник, а обмен станет ключевым этапом мирного соглашения, достигнутого при посредничестве Египта, Катара, Турции и США. Между тем источники CNN и The Wall Street Journal сообщают, что ХАМАС не располагает точными данными о местах захоронения всех погибших — речь может идти о 7–15 телах. Для их поиска будет создана международная группа с участием Турции, США, Катара и Египта.

13 октября в Египте состоится саммит по урегулированию конфликта, где ожидается подписание соглашения о прекращении огня. В нём примут участие лидеры 20 государств, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, генсека ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Режим прекращения огня в секторе Газа действует с 10 октября. Согласно мирному плану из 20 пунктов, после обмена заложников и заключённых стороны приступят к новому раунду переговоров об окончательном урегулировании палестино-израильского конфликта.