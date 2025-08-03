Группировка ХАМАС заявила, что не намерена складывать оружие до полного восстановления национальных прав палестинского народа, включая создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Такое заявление было распространено 2 августа на фоне призывов международного сообщества к прекращению боевых действий в секторе Газа.

Боевые действия могут быть прекращены только путем полного восстановления наших национальных прав, прежде всего, создания независимого, полностью суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме, — подчеркнули в ХАМАС.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал ХАМАС сложить оружие, отпустить заложников и отказаться от власти в Газе ради установления мира в регионе. Он напомнил, что Германия продолжит оказывать поддержку Израилю и добиваться демилитаризации группировки, которая, по его словам, "должна навсегда перестать быть угрозой для израильского народа".

На фоне продолжающегося конфликта растёт международная поддержка идеи создания палестинского государства. В частности, Франция уже заявила о готовности признать его в сентябре, присоединившись к числу стран, выступающих за этот шаг.