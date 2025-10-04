Палестинская группировка ХАМАС выразила готовность освободить всех израильских заложников, однако отказалась выполнять одно из ключевых условий мирного плана — разоружиться, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По сообщениям СМИ, Израиль и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта вновь приблизились к возможному мирному соглашению.

После заявления президента США Дональда Трампа с призывом немедленно прекратить удары по сектору Газа, ЦАХАЛ временно приостановил военную операцию. В опубликованном заявлении ХАМАС говорится о готовности "освободить всех израильских заключённых — живых и погибших — в соответствии с формулой обмена, предложенной президентом Трампом". Группировка также выразила согласие передать управление сектором Газа независимому палестинскому органу, который должен быть сформирован на основе национального консенсуса.

В то же время в заявлении не упоминается требование о разоружении ХАМАС — одном из центральных пунктов мирного плана. Этот вопрос, как отмечают источники, остаётся предметом переговоров. Президент США Дональд Трамп в своей сети Truth Social написал, что видит в позиции ХАМАС "реальные признаки готовности к продолжительному миру" и призвал Израиль "немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников".

Катар, участвующий в переговорах, приветствовал заявление ХАМАС и сообщил о начале консультаций с Египтом и США для возобновления диалога о прекращении огня.