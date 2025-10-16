В секторе Газа возобновились вооружённые столкновения между ХАМАС и местными кланами, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. После месяцев тишины боевики вышли из подземных укрытий и начали расправы над теми, кто выступал против их власти.

По данным аналитического центра Foundation for Defense of Democracies (FDD), за последние дни в Газе погибли десятки человек, включая 19 членов влиятельного клана Дугмуш. Ещё около 60 человек из этой семьи были захвачены боевиками, их судьба остаётся неизвестной.

Эксперты отмечают, что ХАМАС пытается восстановить контроль над сектором, устраняя конкурентов. Часть кланов уже капитулировала — например, семья аль-Маджайда в южной части Газы сдала оружие, — однако другие, включая клан Абу-Шабаб в Рафахе, продолжают сопротивление, отмечает Bild.

ХАМАС вышел из туннелей, чтобы свести счёты с внутренними врагами, — говорит эксперт FDD Ахмад Шарави.

По его словам, группировка стремится удержать власть любой ценой, несмотря на международные требования о разоружении. Политолог Ахмад Мансур предупреждает: если ХАМАС не будет лишён оружия, это станет "предательством жителей Газы". Он призвал усилить международное давление на группировку и её покровителей, иначе, по его словам, трагедия 7 октября может повториться.