Хантавирус после COVID: насколько реальна новая угроза?

После пандемии COVID-19 мир стал намного острее реагировать на любые новости о вирусах и вспышках заболеваний. Стоит в информационном поле появиться сообщениям о неизвестной инфекции, случаях смерти или вспышках в другой стране — общество моментально начинает сравнивать ситуацию с событиями 2020 года. Именно поэтому в последние недели новости о хантавирусе вновь вызвали волну обсуждений, тревоги и опасений в социальных сетях. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Поводом для беспокойства стали сообщения о случаях заражения в Европе, публикации о тяжелом состоянии пассажиров круизного судна MV Hondius, а также многочисленные посты и ролики в интернете, где хантавирус уже называют «новой пандемией». На этом фоне пользователи снова начали обсуждать маски, карантин и возможные ограничения. Однако специалисты подчеркивают: сравнивать нынешнюю ситуацию с COVID-19 пока нет оснований.

По словам экспертов Всемирной организации здравоохранения, санитарных врачей и психологов, хантавирус действительно требует внимания, но говорить о глобальной угрозе преждевременно. Основная проблема сейчас заключается не только в самой инфекции, но и в высоком уровне общественной тревожности, которая сохранилась после пандемии коронавируса.

Насколько опасен хантавирус на самом деле?

Как объясняют специалисты, хантавирусы известны медицине давно и не являются новым заболеванием. В отличие от коронавируса, они обычно не распространяются быстро от человека к человеку. Главным источником инфекции считаются грызуны — вирус может передаваться через их слюну, мочу, экскременты или зараженную пыль.

Координатор программ иммунизации и вакциноуправляемых инфекций представительства ВОЗ в Казахстане Канат Суханбердиев отметил, что международные организации продолжают внимательно следить за ситуацией, однако общий уровень риска для населения пока оценивается как низкий.

По его словам, заражение чаще всего происходит в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, где могут находиться следы жизнедеятельности грызунов. Именно поэтому основной мерой профилактики остается соблюдение санитарных норм и минимизация контакта с потенциально зараженной средой.

Специалисты подчеркивают, что механизм распространения хантавируса существенно отличается от респираторных инфекций вроде COVID-19. Вирус не передается так же быстро воздушно-капельным путем среди большого количества людей, поэтому вероятность глобального распространения значительно ниже.

Почему люди снова начали бояться вирусов?

Психологи считают, что нынешняя реакция общества напрямую связана с последствиями пандемии коронавируса. За последние годы слова «вирус», «эпидемия», «карантин» и «смертность» стали мощными психологическими триггерами для миллионов людей.

Консультант ЮНИСЕФ по вопросам психического здоровья Сымбат Абдрахманова отмечает, что пандемия COVID-19 серьезно изменила восприятие безопасности у людей. Многие до сих пор болезненно реагируют на любые сообщения о новых инфекциях, даже если речь идет о локальных случаях.

По данным ВОЗ, в первые годы пандемии уровень тревожных и депрессивных расстройств в мире вырос примерно на 25%. Особенно сильно психологические последствия затронули молодежь и медицинских работников.

Эксперты объясняют, что сейчас у многих людей сформировалась так называемая «память пандемии». Поэтому любые новости о вирусах автоматически вызывают ассоциации с локдаунами, переполненными больницами и ограничениями.

Как соцсети усиливают тревожность

Отдельную роль специалисты отводят социальным сетям и распространению эмоционального контента. По словам психологов, постоянный поток тревожных новостей заставляет мозг воспринимать угрозу как более близкую и масштабную, чем она есть на самом деле.

Во время пандемии ВОЗ даже ввела отдельный термин — «инфодемия». Так называют ситуацию, когда переизбыток информации, слухов и непроверенных сообщений вызывает массовую панику и усиливает стресс у населения.

Сегодня похожая ситуация наблюдается и вокруг хантавируса. В интернете активно распространяются публикации с громкими заголовками о «новой смертельной болезни», хотя официальные органы пока не говорят о риске пандемии.

Психологи предупреждают, что постоянное потребление тревожного контента может привести к хроническому стрессу, эмоциональному истощению и повышенной тревожности. Особенно восприимчивыми к подобной информации остаются подростки и молодые люди.

Специалисты рекомендуют ориентироваться исключительно на официальные данные Минздрава, ВОЗ и санитарных служб, а не на вирусные публикации в соцсетях.

Что происходит в Казахстане

В Министерстве здравоохранения Казахстана заявляют, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала 2026 года термометрию прошли более 2,1 миллиона прибывших из-за рубежа пассажиров. Повышенная температура была выявлена только у 28 человек.

Представители ведомства поясняют, что особое внимание уделяется мониторингу инфекционных заболеваний и санитарному контролю на границе.

Также специалисты напомнили, что один из наиболее обсуждаемых штаммов — Andes orthohantavirus — распространен преимущественно в странах Южной Америки, в частности в Аргентине и Чили. Его основным переносчиком считаются длиннохвостые рисовые мыши.

В Минздраве отмечают, что передача вируса между людьми возможна лишь в редких случаях — как правило, при очень тесном и длительном контакте на ранней стадии заболевания.

Какие симптомы могут быть опасными

Медики напоминают, что при заражении хантавирусом у человека могут появиться высокая температура, сильная слабость, боли в мышцах, кашель, затрудненное дыхание и общее ухудшение самочувствия.

Опасность заболевания заключается в том, что на ранних стадиях симптомы могут напоминать обычную вирусную инфекцию или грипп. При этом некоторые формы хантавируса способны вызывать тяжелые осложнения, включая поражение легких и почек.

Специалисты рекомендуют особенно внимательно относиться к своему состоянию после посещения мест, где могли находиться грызуны: складов, подвалов, заброшенных помещений, дачных домов или плохо проветриваемых построек.

При появлении подозрительных симптомов врачи советуют не заниматься самолечением и сразу обращаться за медицинской помощью.

Как защитить себя от заражения

По словам санитарных врачей, главная профилактика хантавируса — соблюдение элементарных правил гигиены и осторожности.

Специалисты советуют избегать контакта с грызунами и не посещать места их возможного скопления без необходимости. В закрытых помещениях рекомендуется сначала проводить проветривание, а затем влажную уборку.

Использование пылесоса или сухой уборки в потенциально зараженных местах может быть опасным, поскольку вирус способен распространяться вместе с пылью. При уборке желательно использовать маски и перчатки.

Кроме того, важно хранить продукты в закрытых контейнерах, следить за санитарным состоянием помещений и избегать употребления воды или еды, которые могли контактировать с грызунами.

Почему важно не поддаваться панике

Эксперты сходятся во мнении, что хантавирус нельзя полностью игнорировать, однако и причин для массовой паники сейчас нет.

Специалисты подчеркивают: нынешняя ситуация показывает, насколько сильно пандемия COVID-19 изменила психологическое состояние общества. Люди стали быстрее реагировать на тревожные новости, а любая информация о вирусах вызывает повышенное беспокойство.

Врачи и психологи напоминают, что главная защита в подобных ситуациях — это не страх и слухи, а критическое мышление, информационная грамотность и соблюдение простых санитарных правил.

На сегодняшний день международные организации и казахстанские службы здравоохранения продолжают мониторинг ситуации. Пока специалисты не видят оснований говорить о новой глобальной пандемии, однако призывают внимательно относиться к своему здоровью и доверять только официальным источникам информации.