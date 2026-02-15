Нападающий "Баварии" Харри Кейн оформил дубль в матче 22-го тура Бундеслиги против "Вердера" (3:0) и преодолел рубеж в 500 голов за профессиональную карьеру, сообщил BAQ.kz.

Англичанину понадобилось 743 матча за клубы и сборную, чтобы достичь этой отметки. Он опередил Криштиану Роналду, которому потребовалось 755 игр. Быстрее всех к 500 мячам пришёл Лионель Месси — аргентинец сделал это за 632 встречи.

Основную часть голов Кейн забил в составе "Тоттенхэм Хотспур" — 280 мячей. За "Баварию" на его счету уже 126 голов, за сборную Англии — 78. Также он отличался в составе "Миллуолл" (9 голов), "Лейтон Ориент" (5) и "Лестер Сити" (2).

Кейн продолжает стабильно наращивать статистику и укреплять статус одного из самых результативных форвардов современности.